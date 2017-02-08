汇损拖累通用汽车第四季获利下滑 股价应声挫跌近5%

路透底特律2月7日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)周二表示，第四季净利下滑部分归因于美元兑英镑走强，同时预计2017年每股获利将持平。受此影响，公司股价挫跌近5%。

股价下跌亦反映出投资者担心美国待售汽车库存增加。

分析师指出，尽管投资开发自动化汽车、新运动型车(运动休旅车，SUV)和卡车等方面的新技术，通用汽车在两年录得创纪录获利后，2017年不太可能仍取得强劲增幅。

竞争对手福特汽车(F.N)和菲亚特克莱斯勒汽车(FCHA.MI)(FCAU.N)股价亦走低。

在电话会议上，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)以及财务长Chuck Stevens被问及，如果特朗普总统真的对汽车零部件或汽车等进口商品实行新税收政策，对公司是否会有影响。

Stevens称，该公司美国汽车中的进口零部件的比重要少于许多竞争对手。

第四季通用汽车北美市场经调整后利润率降至8.4%，上年同期为10%。2016年全年经调整后的北美利润率为10.1%，较2015年的10.3%下降。

Stevens表示，公司预计今年欧洲业务不会实现盈亏平衡，但将努力“在2018年实现”。

公司表示，第四季因汇率问题而产生的5亿美元净利损失中，约有3亿美元来自英国公投脱欧后的英镑贬值。

通用汽车第四季净利降至18亿美元，每股盈余为1.19美元，上年同期分别为63亿和3.92美元。

不计一次性项目的第四季每股获利1.28美元，优于分析师预估的每股1.17美元。

通用汽车预测2017年经调整后每股获利介于6.00-6.50美元之间，2016年全年为每股6.12美元。

根据公司经调整后北美获利情况，隶属于美国汽车工人联盟(UAW)的5.2万名通用汽车时薪工人将获得1.2万美元的年度奖金，高于上年的1.1万。

通用汽车股价周二收跌1.73美元报35.10美元。(完)