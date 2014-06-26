通用汽车称部分缺陷点火开关系中国制造

路透底特律6月25日 - 美国通用汽车(GM.N)表示，最近召回的近340万辆汽车使用的有缺陷点火开关是在中国制造，而今年稍早另一家车企也在中国查出问题部件。

通用汽车周二在提交美国安全监管当局的文件中表示，6月16日召回的车辆使用的点火开关由中国大连阿尔卑斯电气株式会社制造。这次召回的车辆包括雪佛兰Impala和Monte Carlo、别克LaCrosse和Lucerne，以及卡迪拉克DeVille and DTS。

开关问题类似于此前另一缺陷。此前的缺陷造成至少13人死亡，促使通用稍早召回260万辆Chevy Cobalts、Saturn Ions等车辆，遭到创纪录的3,500万美元罚款，并带来大量联邦和州调查。

在这两桩案例中，点火开关都可能因震动而脱离“行驶”档，从而影响助力转向、助力制动和气囊。

2月，英国汽车阿斯顿-马丁召回2007年底以来生产的大多跑车，因此前发现中国一家三级供应商提供的部件使用假冒塑材。(完)

(编译 朱晓军；审校 张荻)

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