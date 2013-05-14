通用汽车投资两处新数据中心 减少IT外包

路透密西根5月13日 - 美国最大的汽车制造商--通用汽车(GM.N)表示，正投资5.46亿美元于两处新的密西根数据中心，有望能腾出数以百万美元计资金，以更迅速提高车辆品质。

通用汽车周一公开了位于底特律郊区Warren的2.88亿美元数据中心，该中心在1月开始运转。另一座位于密西根Milford的2.58亿美元数据中心将从今年夏季开始兴建。

通用汽车公司主管称，与以往将九成的资讯科技(IT)需求外包的情况相较，两座数据中心将协助工程师更迅速发现并解决问题。

“我们有五、六家主要IT服务供应商，每家都有自己的控制中心，我们无法看到我们的网络中发生了什么事，”通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)在Warren的媒体活动上向记者表示。

“现在我们可以检视我们的厂房和生产，以及供应链是不是有问题等，”艾克森称。

通用汽车计划未来五年将九成的IT工作转移至公司内部。该公司称，两座新的数据中心可以将新车设计和技术更快地推向消费者，并提振公司获利。

公司官员称，到2015年Milford数据中心运转后，通用汽车的IT设施将从23处缩减为两处。(完)

(编译 王冠中; 审校 张明钧)

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