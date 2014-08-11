通用汽车被控故意隐瞒点火开关隐患 法院受理诉讼

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透纽约8月10日 - 通用汽车(GM.N)被诉隐瞒在2010年一场车祸中点火开关故障问题的关键证据；公司请求法院不予受理的动议遭到驳回。这场事故导致一名佐治亚州女子死亡。
据通用汽车的一份声明，公司请求法院不予受理Brooke Melton家人5月对其新发起的诉讼，但在周六的听证会上，该动议被柯布郡州法院法官Kathryn Tanksley驳回。
诉讼称，Melton在2010年3月驾驶2005款雪佛兰科宝(Cobalt)时，点火开关滑到附件(accessory)档；此后该车与另一辆汽车相撞，导致Melton死亡。
Melton的父母在2011年曾起诉通用，在2013年9月达成和解，据称获得500万美元赔偿。
这次诉讼中发现的点火开关设计改变等信息，帮助促使通用召回260万辆汽车，其中包括科宝车型，并促使国会、联邦政府以及其他机构调查该公司是否故意隐瞒了问题。
据法院文件，通用召回后，Melton家人称要求通用撤回和解，但被拒绝。随后Melton一家于5月提起新诉讼，指控通用故意隐瞒点火开关的关键证据，而且通用一名工程师就该零件问题作了伪证。
Melton一家指控通用故意误导他们以达成和解。
通用曾辩称，不应受理Melton一家的起诉，因双方对Brooke Melton之死已达成和解。不过据通用称，Tanksley周六称案件继续审理。
通用表示对这一决定感到失望，仍然认为此次起诉为2013年的和解条件所禁止。
Melton一家的律师Lance Cooper称，该判决令调查得以继续进行。(完)
(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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