通用汽车被控故意隐瞒点火开关隐患 法院受理诉讼

路透纽约8月10日 - 通用汽车(GM.N)被诉隐瞒在2010年一场车祸中点火开关故障问题的关键证据；公司请求法院不予受理的动议遭到驳回。这场事故导致一名佐治亚州女子死亡。

据通用汽车的一份声明，公司请求法院不予受理Brooke Melton家人5月对其新发起的诉讼，但在周六的听证会上，该动议被柯布郡州法院法官Kathryn Tanksley驳回。

诉讼称，Melton在2010年3月驾驶2005款雪佛兰科宝(Cobalt)时，点火开关滑到附件(accessory)档；此后该车与另一辆汽车相撞，导致Melton死亡。

Melton的父母在2011年曾起诉通用，在2013年9月达成和解，据称获得500万美元赔偿。

这次诉讼中发现的点火开关设计改变等信息，帮助促使通用召回260万辆汽车，其中包括科宝车型，并促使国会、联邦政府以及其他机构调查该公司是否故意隐瞒了问题。

据法院文件，通用召回后，Melton家人称要求通用撤回和解，但被拒绝。随后Melton一家于5月提起新诉讼，指控通用故意隐瞒点火开关的关键证据，而且通用一名工程师就该零件问题作了伪证。

Melton一家指控通用故意误导他们以达成和解。

通用曾辩称，不应受理Melton一家的起诉，因双方对Brooke Melton之死已达成和解。不过据通用称，Tanksley周六称案件继续审理。

通用表示对这一决定感到失望，仍然认为此次起诉为2013年的和解条件所禁止。

Melton一家的律师Lance Cooper称，该判决令调查得以继续进行。(完)

(编译 王丽鑫；审校 徐文焰)

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