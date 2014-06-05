通用汽车召回调查料为高层撇清干系 未发现协同隐瞒现象

英国央行MPC委员桑德斯称利率存在上升空间
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透6月4日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，针对通用汽车(GM.N)未能及时召回有缺陷汽车进行的内部调查料将显示，并不存在协同隐瞒的行为。
不过，调查报告称，高管各自孤立地工作，未能就日后导致致命事故的问题所显现的征兆进行沟通并采取行动。
华尔街日报援引这位知情人士报导称，调查结果预计将显示，在2013年12月前，执行长博拉及其直接报告人、董事会和前任执行长艾克森对多达260万辆汽车的点火开关存在缺陷一事并不知情。
报导还称，通用汽车预计将宣布解雇“一批人”，包括设计此开关的工程师Raymond DeGiorgio，以及公司法律部门的部分员工。
这位知情人士表示，通用汽车的法律顾问Michael Millikin预计将保留原职，因内部调查显示，他无需为安全缺陷问题处理不当及未及时召回故障汽车负责。
通用汽车发言人Greg Martin并未立即回复寻求置评的电邮。(完)
(编译 许娜；审校 石冠兰)
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路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。