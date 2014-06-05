通用汽车召回调查料为高层撇清干系 未发现协同隐瞒现象

路透6月4日 - 华尔街日报援引知情人士报导称，针对通用汽车(GM.N)未能及时召回有缺陷汽车进行的内部调查料将显示，并不存在协同隐瞒的行为。

不过，调查报告称，高管各自孤立地工作，未能就日后导致致命事故的问题所显现的征兆进行沟通并采取行动。

华尔街日报援引这位知情人士报导称，调查结果预计将显示，在2013年12月前，执行长博拉及其直接报告人、董事会和前任执行长艾克森对多达260万辆汽车的点火开关存在缺陷一事并不知情。

报导还称，通用汽车预计将宣布解雇“一批人”，包括设计此开关的工程师Raymond DeGiorgio，以及公司法律部门的部分员工。

这位知情人士表示，通用汽车的法律顾问Michael Millikin预计将保留原职，因内部调查显示，他无需为安全缺陷问题处理不当及未及时召回故障汽车负责。

通用汽车发言人Greg Martin并未立即回复寻求置评的电邮。(完)

(编译 许娜；审校 石冠兰)

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