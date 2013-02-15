通用汽车第四季获利低于预期 欧洲业务亏损扩大

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路透底特律2月14日 - 美国最大汽车公司通用汽车(GM.N)周四公布较预期疲弱的第四季获利,因欧洲业务亏损扩大,且在其核心的北美市场汽车价格下降而成本上升.

该公司本季也做了会计改变,意在展现其有信心可在未来几年持续获利.不过该项会计改变在本季衍生出260亿美元的费用.

通用并未改变2013年获利展望.股价在季报公布后在平盘上下游走,收盘下跌3.2%,报27.75美元.

"手上已持有通用股票一段时间的投资人可能没必要卖股,但想买进的投资人也不必急着进场,"摩根士丹利分析师Adam Jonas说.

有些分析师表示,通用在欧洲市场的营业亏损达6.99亿美元,高于他们的预期.

Edward Jones分析师Christian Mayes说,未来几年欧洲环境仍将充满挑战."他们的方向正确,但是因为要关闭工厂的难度太高,可能无法快速行动."

扣除数个一次性项目,通用汽车每股盈余为0.48美元,较汤森路透I/B/E/S调查分析师预估的水准低0.03美元.

通用去年在欧洲市场的营业亏损增加超过一倍至18亿美元,反映出当地的汽车需求快速恶化且经济不振.这是通用连续第13年在欧洲亏损.

财务长Dan Ammann说,通用认为2013年欧洲整体汽车业销售仍将下滑,今年稍晚时也不见得会回温.但通用执行长Dan Akerson重申2015年在该地区达到损益平衡的目标.

第四季营收增加3%至393亿美元,高于分析师预估的391.5亿美元.

通用汽车第四季净利升至8.92亿美元,每股盈余(EPS)为0.54美元,上年同期分别为4.72亿美元和0.28美元.

北美市场营业利润下滑6.8%至约14亿美元,但通用的国际业务部门营业利润跳增将近27%至4.73亿美元,其中主要是在中国市场,通用在中国算是领导品牌.南美市场获利9,900万美元,上年同期为亏损2.25亿美元.

2012年全年,通用汽车获利49亿美元,低于2011年的76亿美元,因税金增加且欧洲业务疲弱.(完)