通用汽车计划推出电动车雪佛兰Bolt 剑指特斯拉Model 3

路透华盛顿1月10日 - 据华尔街日报周五报导，美国通用汽车(GM.N)计划推出一款新型电动汽车，这款车的设计风格和价格将与特斯拉两年后上市的Model 3展开竞争。

这款电动车名为雪佛兰Bolt(Chevrolet Bolt)，售价3万美元，预计2017年上市。单次充电行驶里程为200英里，意在抢夺市场宠儿特斯拉(TSLA.O)的市场份额。

虽然电动车销售远比不上汽油动力汽车，但市场正在增长。该报称，通用汽车将在下周的底特律汽车展上展出Bolt的早期款，以更强的姿态在这一领域抢占地盘。

报导称，这款汽车搭载了由韩国LG化学(051910.KS)生产的能量更为强大的电池。(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

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