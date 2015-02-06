独家：2016年底通用汽车将在密西根州一工厂投产雪佛兰Bolt电动车

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透底特律2月5日 - 据两名供应商消息人士，通用汽车(GM.N)计划于2016年10月在底特律北部一间未充分使用的小型车工厂，生产雪佛兰Bolt全新电动汽车。
消息人士表示，尽管在上月的底特律车展期间，公司为这款电动车的推出大量造势，但通用为Bolt制订的产量目标相对不高，约为每年25,000-30,000辆。
去年，通用汽车售出了18,800辆雪佛兰Volt混动汽车。
Bolt料将从2017年初上市销售，续航里程超过200英里。
2017年起，Bolt将同特斯拉汽车(TSLA.O)的Model 3以及日产聆风(Leaf)展开竞争。日产聆风去年销量略高于3万辆。
通用汽车一发言人拒绝置评。(完)
(编译 洪曦; 审校 于春红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)