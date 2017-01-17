通用汽车旗下凯迪拉克预计今年中国销量可实现双位数增幅

路透上海1月17日 - 通用汽车(GM.N)旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。

Schaaf补充称，该品牌预计，中国用不了五年就会成为其最大的市场。

与宝马(BMWG.DE)和大众汽车VOWG_P.DE旗下奥迪等德国高端品牌相比，凯迪拉克进入中国的步伐缓慢。凯迪拉克在中国的首家工厂去年投产，帮助提振其2016年销售增长46%至116,406辆。

Schaaf在北京接受采访时表示，随着中国市场愈发重要，凯迪拉克计划未来在中国比其他地区提早推出更多产品。(完)