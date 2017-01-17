通用汽车旗下凯迪拉克预计今年中国销量可实现双位数增幅

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透上海1月17日 - 通用汽车(GM.N)旗下凯迪拉克中国业务主管Andreas Schaaf周二对路透表示，凯迪拉克今年在中国销量预计可实现两位数百分比增幅。
Schaaf补充称，该品牌预计，中国用不了五年就会成为其最大的市场。
与宝马(BMWG.DE)和大众汽车VOWG_P.DE旗下奥迪等德国高端品牌相比，凯迪拉克进入中国的步伐缓慢。凯迪拉克在中国的首家工厂去年投产，帮助提振其2016年销售增长46%至116,406辆。
Schaaf在北京接受采访时表示，随着中国市场愈发重要，凯迪拉克计划未来在中国比其他地区提早推出更多产品。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 徐文焰/李婷仪)
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。