凯迪拉克明年1月推出插电式混合动力轿跑

路透底特律10月11日(记者 Ben Klayman) - 通用汽车(GM.N)明年1月将开始与电动汽车制造商特斯拉(TSLA.O)一较高下。届时，通用旗下豪华汽车品牌卡迪拉克将推出ELR插电式混合动力轿跑。

通用周五宣布，含运费在内，凯迪拉克ELR电动轿跑的起步价约为7.6万美元，与特斯拉Model S售价相当。消费者购买ELR电动轿跑还可享受最高7,500美元的联邦退税优惠。

通用汽车称，不同于雪佛兰伏特(chevrolet volt)首先在选定的几个市场推出，凯迪拉克ELR电动轿跑将在全国发售。

与雪佛兰伏特这款插电式油电混合车类似，ELR在高速公路的电动行使路程约为35英里，而其所拥有的汽油发动机可使其全部行驶路程延长至超过300英里。

ELR将使通用汽车与特斯拉Model S的竞争更为直接。特斯拉Model S是世界上最畅销的的纯电动汽车之一。四开门的Model S其起步价为7万美元。

美国权威汽车消费指导—— 凯利蓝皮书( Kelley Blue Book )分析师Karl Brauer说：“ELR的风格比伏特更为大胆奢华，所以ELR的价格更高也在情理之中，但凯迪拉克无法打压其他先进混合电动汽车的现有定价。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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