通用汽车将在全球召回约两万辆凯迪拉克SRX汽车

亚股升至18个月高位 美元回升
路透香港2月9日 - 亚洲股市周四升至逾18个月来最高水平，因投资者对中国这个世界第二大经济体越来越有信心；美元略上涨，因市场对欧洲政治不稳的担忧加剧。
路透12月21日电---美国通用汽车(General Motors)(GM.N)表示,将召回近两万辆凯迪拉克(Cadillac)SRX汽车,主要集中於中国和美国,因该车型可能存在变速箱缺陷.
通用汽车中国合资企业--上海通用将在中国召回9,862辆凯迪拉克SRX,通用将在美国召回8,789辆.通用发言人表示,其他20个国家的少量汽车也受到影响.
上海通用是通用汽车和上汽(600104.SS)建立的合资企业.
此次召回车辆是通用位於墨西哥Ramos Arizpe的工厂生产的,生产日期为2010年和2011年.
通用在给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的信件中表示,发现在某些情况之下,变速箱不能正确换档.
通用发言人表示,尚未在任何国家收到与此问题相关的事故或伤害报告.
通用周三在另外的公告中表示,将召回出售给美国汽车租赁公司的3,150辆雪佛兰科帕奇(Chevrolet Captiva)汽车,因动力转向装置存在过热问题,可能导致发动机舱起火.涉及车辆为2011年和2012年生产.(完)
--编译 王翔琼;审校 王兴亚
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