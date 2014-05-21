通用汽车再召回260万辆汽车 第二季提列费用翻番

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透底特律5月20日 - 通用汽车(GM.N)周二表示，将在全球范围内再召回260万辆汽车，这令其今年迄今汽车召回数量接近1,540万辆。
通用汽车宣布四项汽车召回行动，此前最广为人知的召回行动与汽车点火开关故障有关，导致至少13人死亡。该公司因没有更早处理开关故障问题而受到安全倡导者的批评，且被美国安全监管机构罚款。
本次召回行动包括可能有缺陷的安全带、传输系统、安全气囊及消防问题，多数是在美国已售出的汽车。
通用汽车周二还表示，将把第二季预计提列费用提高一倍，至约4亿美元，多数用于召回汽车的维修。第一季该公司提列13亿美元，其中多数与点火开关有问题的汽车召回有关。
通用汽车今年召回的汽车总数，超过了之前五年的总和。
通用汽车周二在纽约证交所收跌3.4%，报33.07美元。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
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