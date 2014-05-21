通用汽车宣布在美召回21.8万辆雪佛兰汽车

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透底特律5月21日 - 据美国安全监管机构，美国通用汽车(GM.N)当前在美国召回21.8万辆老款雪佛兰轿车，因存在起火隐患。
据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，通用宣布在美国召回的汽车是雪佛兰Aveo汽车，生产年份从2004年至2008年，因日间行车灯的零件可能过热并造成起火。
通用汽车尚未给出评论。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”