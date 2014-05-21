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国际财经 | 2014年 5月 22日 星期四 07:23 BJT

通用汽车宣布在美召回21.8万辆雪佛兰汽车

路透底特律5月21日 - 据美国安全监管机构，美国通用汽车(GM.N)当前在美国召回21.8万辆老款雪佛兰轿车，因存在起火隐患。

据美国国家公路交通安全管理局(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)，通用宣布在美国召回的汽车是雪佛兰Aveo汽车，生产年份从2004年至2008年，因日间行车灯的零件可能过热并造成起火。

通用汽车尚未给出评论。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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