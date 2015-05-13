通用汽车将召回约522,000辆雪佛兰迈锐宝轿车和两款皮卡车

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透底特律5月12日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)周二称，因两个不同问题将召回约522,000辆汽车，包括雪佛兰迈锐宝和两款皮卡车型。
通用汽车称，目前涉及到这些汽车的仅有一起轻微受伤事件，无死亡或撞车事故。
该公司称，将在北美市场召回468,887辆车款年份为2011-2012年的雪佛兰迈锐宝，因连接到安全带的一个钢索存在分离危险。多数受影响车辆都在美国，部分位于加拿大和墨西哥。
另外，通用汽车还将召回52,930辆车款型号为2015年的雪佛兰Colorado和GMC Canyon中型皮卡，因部分座椅骨架连接钩未能正确安装到车体上。受影响的皮卡在美国和加拿大注册。
召回消息最早由美国汽车新闻报导。(完)
(编译 刘秀红；审校 李婷仪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。