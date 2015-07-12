通用汽车召回78万辆SUV 因电动尾门支撑杆或存安全隐患

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月10日 - 通用汽车(GM.N)称，召回近78万辆跨界SUV，召回主要在北美，因为电动尾门可能突然关闭夹伤人。
通用在提交给美国安全监管机构的报告称，召回的车型包括2008-2012年款别克昂科雷，2009-2012年款雪佛兰Traverse、2007-2012年款GMC Acadia、2007-2010年款土星(Saturn)Outlook.
通用称，尘土可能进入后门使用的气压支撑杆，致其发生磨损并失去支撑。
通用称，2012年3月之后生产的SUV支撑杆的安装位置不同，所以不太会受到尘土颗粒的影响。
此次召回涉及美国销售的69万辆汽车，加拿大销售的3.6万辆，其余召回车辆在墨西哥销售。(完)
(编译 李爽 审校 白云)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。