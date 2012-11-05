通用汽车称10月在华汽车销量同比增14.3%

路透上海/北京11月5日电---美国通用汽车公司(GM.N)周一表示,该公司以及其中国合资公司10月在华销售251,812辆汽车,较上年同期增长14%.

今年9月销量同比增幅为1.7%.

公司在声明中称,今年前10个月汽车销量增长11%至230万辆.

通用在中国的合作夥伴是一汽集团和上汽集团(600104.SS).

其在上海的合资公司10月销量同比增长14%至117,611辆,在南方的小型厢式车合资公司销量增长16%至129,806辆.(完)

--编译 田建华;审校 侯向明/艾茂林

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