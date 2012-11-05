通用汽车称10月在华汽车销量同比增14.3%

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透上海/北京11月5日电---美国通用汽车公司(GM.N)周一表示,该公司以及其中国合资公司10月在华销售251,812辆汽车,较上年同期增长14%.
今年9月销量同比增幅为1.7%.
公司在声明中称,今年前10个月汽车销量增长11%至230万辆.
通用在中国的合作夥伴是一汽集团和上汽集团(600104.SS).
其在上海的合资公司10月销量同比增长14%至117,611辆,在南方的小型厢式车合资公司销量增长16%至129,806辆.(完)
--编译 田建华;审校 侯向明/艾茂林
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