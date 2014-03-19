通用汽车执行长称1月底甫获悉汽车缺陷细节

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 执行长Barra称对“对死者深表歉意”
* Barra在12月底得知对Cobalt车型问题进行评估，但缺乏细节
* 4月开始替换点火装置，10月前足以修复全部汽车
* Barra准备在国会进行听证
* 通用任命新汽车安全主管，负责召回事宜
路透底特律3月18日 - 通用汽车(GM.N)执行长MaryBarra周二表示，她接掌执行长两周后，到1月31日才获知通用汽车瑕疵的细节；外界认为这项瑕疵导致12人丧生，而通用工程师是在近13年前首度呈报这项问题。
通用上个月召回在2003-2007年间生产逾160万辆汽车，以替换可能导致引擎熄火且安全气囊失灵的点火装置。与此缺陷相关的第一起死亡事故发生在2005年7月的美国马里兰州。
Barra在周二与记者的圆桌会议中称，“我对已经因此丧命的民众深表歉意。”
通用汽车当日并任命年资40年的老将JeffBoyer担任汽车安全主管，负责召回等产品安全问题。Boyer现年58岁，比Barra低三阶，将向执行长报告公司改善召回程序的措施。
Barra表示，她于12月底时获悉，对后来卷入召回事件的雪佛兰Cobalt进行过一次评估。当时她还是通用汽车全球产品开发部门的主管。她补充说，当时没有告知她关于这次评估的细节。
她表示，将从4月7日开始为客户进行首批点火装置更换，通用计划到“10月前后”为所有召回车辆准备好足够的配件。
Barra表示，当她获悉这一问题后，通用的董事会也立即知道了情况。
**做好听证准备**
Barra称，她已经做好为召回一事在美国国会听证的准备。她亦强调，公司的内部调查不存在任何不可触及的地方。
对于通用是否计划为车祸受害者成立一项信托基金的问题，她没有正面回答。一些安全主张者呼吁公司成立10亿美元的信托基金，用于照顾那些受害者。
Barra还表示，通用并未与12名受害者的家庭联系，而是准备等到公司内部调查完成之后，“可能在几个月之后”。不过她承诺，一旦拿到调查细节，公司将会有所行动。
“在调查结束前，我不会知道谁知道什么事以及何时知道这些事，”Barra称，没有高管因为发动开关瑕疵而遭到处分或革职。
Barra表示，她不清楚通用汽车是否已向美国司法部提交任何资讯，而公司高管每天都在就召回事件召开会议或在电话上讨论。
Barra指出，她的目标包含两个层面：一是修好每一辆受影响的车，二是确保这问题不会再发生。
Reuss称，通用汽车感觉已处理所有受影响的车辆，而Barra随后补充道，若车主仅单独使用车钥匙，不和其他钥匙串一块，也能安全地驾驶受影响的车辆。
Barra指出，通用汽车之后可能会透过其OnStar车内通讯系统通知车主召回适宜。
她也表示，新的安全主管Boyer可全权调整安全和召回程序。通用汽车希望Boyer改善其召回程序，协助公司更早发现问题，并且更迅速修好车辆。但公司一名发言人士称，牵涉一工程师团队和其他专家提出安全建议的核心程序不会改变。
通用汽车股价周二收高1.6%，报35.17美元。该股上周挫跌约10%。(完)
(编译 王翔琼/郑茵/王冠中; 审校 龚芳/侯向明)
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