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中国财经 | 2013年 5月 6日 星期一 14:54 BJT

通用汽车4月中国销量同比增15.3%

路透北京5月6日 - 通用汽车(GM.N)周一公布，该公司及合资企业4月销售较去年同期成长15.3%至261,870辆。

3月增幅为12.6%。

通用汽车在中国的合作伙伴包括第一汽车集团及上海汽车集团。(完)

(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)

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