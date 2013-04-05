通用汽车CEO：美国汽车业需求未来四五年保持强劲

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透4月4日 - 通用汽车(GM.N)首席执行官艾克森(Dan Akerson)周四称，美国汽车工业未来四五年需求会很强劲，因车主将继续淘汰旧车购买新车。
美国汽车行业高层之前多次表示，由于国内汽车与卡车平均车龄已超过11年的历史高位，消费者不得不购买新车，这种积压需求正在帮助提振销售。
艾克森在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)新闻节目中称:“这股潜在力量可能会在未来四五年延续，直到平均车龄降至八到九年的区间。”
他还表示，通用汽车正密切关注朝鲜半岛紧张局势。该公司在韩国有五家工厂。
“朝鲜半岛发生的任何情况都对我们的全球生产至关重要。”他说道。
艾克森并称，很难将韩国生产转移到其它地方。在回答问题时他表示，可以说朝鲜半岛紧张情势升级会促使通用汽车考虑在长期内将生产转移他处。(完)
(编译 程琳; 审校 张涛)
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