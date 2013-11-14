独家：通用汽车CEO或于明年离任 尚未正式寻找继任者--消息人士

路透11月14日 - 知情人士称，通用汽车(GM.N)首席执行官艾克森(DanAkerson)可能最早于明年卸任，不过他尚未正式通知董事会有关他的计划，而公司也尚未正式开始寻找他的继任者。

熟悉董事会想法的一位消息人士称，通用汽车董事会并未急着处理该项潜在事件，也还没有就聘请专业公司寻找内部或外部潜在接任者设定时间表。

有关艾克森离任的揣测在4月时升温，当时通用汽车在一份证券监管文件中透露艾克森的薪酬方案已发生变化。去年由于他承认自己可能在三年有效期(截至2015年)完成之前退休，艾克森未获得任何限制性股权。

投资者已将焦点放在了四位最有可能接任此职的通用汽车高管身上，其中负责北美业务的MarkReuss被外界广泛认为最有可能接任。不过这位知情人士称，董事会仍需要在艾克森正式通知自己的计划时启动一个正式的寻找程序。

“我猜测在某个时候(艾克森)将决定已完成夙愿并会离任，不过没有人知道日期，”该消息人士称。由于事件的敏感性，他同其它消息人士一样不愿意具名。

通用的代表们表示公司已备有继任计划，但拒绝透露细节。“我们对公司本身的继任计划非常放心，对所有重要主管都备有这样的规划。”通用的沟通部门主管Selim Bingol表示。

艾克森在2010年11月通用重新上市前不久被指派为执行长。由于他为完成通用汽车重整计划制定了蓝图，因此其卸任时间对投资者来说格外重要。

据熟知法国车商标致(PEUP.PA)今年稍早与通用磋商的消息人士，标致汽车高层相信，艾克森最可能明年交棒，肯定不会拖过2015年。

艾克森未曾公开提到他离开的时间。他在1月被问到这个问题时只表示，他到2014年1月时还会掌理通用。(完)

(编译 王洋/张若琪 审校 高琦/石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。