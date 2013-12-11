通用汽车换帅 迎来首位女执行长

* 艾克森在妻子诊断出癌症后提前离职

* 公司财务长Ammann被任命为总裁，康明斯前执行长出任董事长

* Barra将成为通用汽车不到五年时间里的第五任执行长

* Barra的任务是完成埃克森开始的公司转型

路透底特律12月10日 - 美国通用汽车(GM.N)执行长(CEO)艾克森下月将离职，由全球产品主管Mary Barra接任，这表明新车开发将是该公司工作的重中之重。通用汽车四年前刚刚脱离破产境地。

对51岁Barra的任命颇具开创性，她将成为第一位领导一家全球汽车企业的女性，但这项任命也是顺理成章的。Barra的父亲是通用汽车的长期员工，她本人33年的职业生涯也都是在这家公司度过的。

对她的提拔也标志着通用领导层再次出现一位工程技术专家。该公司长期以来一直由财务高管把持，有时候投资者会批评他们缺乏产品方面的经验。

分析师和投资者认为，Barra既有工程技术背景，又有工厂方面的经验，还曾在人力资源部门供职，目前又是产品开发、采购和供应部门的主管，因此具备继续推动公司转型所需的专门知识。最大的问题在于，如此长时间沉浸于通用汽车企业传统当中的人，能否延续在艾克森手中开始的文化转型？

“提拔Barra担任执行长暗示，公司将有进一步的变化，可能吸引一些新的长期投资者加入，这些投资者以前曾质疑公司以财务人员为主的管理层构成，”巴克莱分析师Brian Johnson说。

通用汽车周二宣布，公司执行长暨董事长将于1月15日离职。他原计划在2014年中后期离开，但两个月前得知妻子罹患癌症晚期，因此决定提前离职。

Barra将成为继瓦格纳(RickWagoner)之后、通用汽车在不到五年内的第五位执行长，她目前担任执行副总裁。2009年3月，当通用汽车准备申请破产之际，奥巴马政府迫使瓦格纳下台。

密西根州土生土长的Barra也将成为通用汽车第五位女性董事。66岁的TheodoreSolso将接替65岁的艾克森担任董事长。

投资者对该消息的反应不大：通用汽车股价周二在纽约证交所收跌1.2%至40.40美元。不过，该公司股票周一创下了历史高点41.16美元，因此前美国财政部宣布卖出通用汽车所有剩余持股。投资者认为此举将使通用汽车恢复普通股派息。

部分投资者认为可能的派息比新任执行长对股价影响更大。

知情人士称，通用汽车董事会约一年前开始讨论接任事宜，但艾克森妻子罹患癌症推动了决策进程。这位要求匿名的人士表示，在11月底的董事会会议上对该问题进行了大量讨论，在上周末敲定最终方案。

通用汽车管理层的其他变动包括：41岁的首席财务长Dan Ammann将担任总裁，而50岁的北美总裁MarkReuss将接替Barra成为产品开发部门主管。目前雪佛兰部门的全球副总裁Alan Batey将接任Reuss的北美总裁职位。

通用汽车没有宣布接替Ammann首席财务长职位的人选。Ammann将继续担任该职位直至明年2月发布第四季财报。

该公司称，51岁的副董事长Steve Girsky将改任高级顾问，直至明年4月离开公司。他将继续留在董事会。(完)

(编译 郑茵/朱晓军；审校 于春红)

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