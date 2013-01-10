汽车产业: 今年欧洲销量料续降,德国可能陷入衰退--通用CEO

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透底特律1月9日 - 通用汽车高层表示,今年欧洲汽车销量料会进一步走弱,德国经济则有可能滑向衰退.这令通用汽车 试图让欧宝(Opel)品牌在该区域扭亏为盈的任务难上加难.
不过,通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)周三表示,公司正在削减欧宝的亏损,以期达到先前提出的目标,即于2015年前达成欧宝转亏为盈的目标.通用汽车此前曾表示,预计2012年欧洲部门营业亏损料高达18亿美元.欧宝总部位于德国.
"我们对近期的预期很务实,"艾克森在通用总部对记者表示."因此,我们必须缩减业务规模以符合预估的需求."
"我们明白不能指望一夜之间就实现获利,但是如果可以控制成本结构,那么今年的亏损就能减少三分之一到一半.对于在2015年前实现盈利的目标来说,这将是理想的第一步."他补充道.
不过,艾克森表示,短期而言,欧洲方面的消息并不乐观.
"目前欧洲市场实际上正在走弱,德国看上去也有可能陷入衰退."
整体上,艾克森称2012年通用的表现强劲.他对今年表现持谨慎乐观情绪,并称希望通用汽车能够在2013年获得投资级评级.
他认为今年全球汽车销量料会增加2%至8,200万辆.艾克森表示,通用预计美国汽车销量将在1,500万-1,550万辆间;南美销量料将持平至小幅增长;其他包括中国在内的国际业务料增长约5%.
艾克森希望通用旗下全部五个部门能够在2015年前实现获利或损益两平.他也期望在2015年左右时,该公司利润率能够跻身业界前列.(完)
(编译 洪曦; 审校 李婷仪)
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路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透3月31日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路 透计算，最近一周汇市投机客在四周来首次削减美元多仓。 截至3月28日当周，投机客整体美元净多仓为152.7亿美元，低于前一 周的184.4亿美元。 上周五美国众议院共和党领袖撤回医保改革议案后，美元受创。 受此打击美元指数 本周稍早跌至11月以来最低点，随后温和反 弹。 不过3月美元下跌0.6%，第一季下滑1.7%。 美元3月颓势的主要原因是美联储。美联储上次会议升息，但坚持原 来预测的今年升息三次。而投资者本预期美联储会暗示2017年至少升息四 次。 “相对温和的态度帮助推动美元大跌，对股市和黄金构成巨大提振， ”Forex.com研究主管James Chen称。 Chen预计未来美元将上涨，因美联储仍然是明确收紧政策的唯一主要 央行。 欧元净空仓降至7,923口，为2014年5月以来最低。 欧洲央行起初暗示可能在结束大规模量化宽松计