通用汽车执行长：汽车将成为下一个重大科技平台

路透波士顿6月13日(记者 Tim McLaughlin) - 通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)周四表示，汽车将是通讯技术的下一个重要用武之地。

艾克森在波士顿执行长俱乐部的演讲中表示，汽车将成为科技应用的重要平台，而且其电池续航能力会远优于iPhone。

对于包括通用汽车在内的汽车厂商来说，开发更好的车内科技是其吸引年轻消费者的重要手段。如果获得成功，汽车公司将新增营收来源，并提升利润水平。艾克森上月表示，通用汽车的一个方式或许就是在车内销售广告。

2014年中期，通用推出的车型将提供高速4G LTE无线网络接入服务；通用汽车称，后排乘客将能够由此观看视频。

艾克森表示，美国消费者每天在智能手机和平板电脑上要平均花去两个半小时，汽车制造商别无选择。驾驶员或乘客一周在汽车内的时间也多达16小时。

“将两者结合，我们计划利用这种大趋势获得颇具竞争力的优势。”

艾克森援引J.D. Power的研究发现称，超过三分之二的新车购买者拥有一部智能手机，其中80%的买者将汽车的网络连接能力作为选车的重要参考指标。 （完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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