通用汽车提高中国产汽车出口量 满足新兴市场需求

路透北京6月3日 - 通用汽车(GM.N)中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，该公司希望今年将其在中国生产的汽车出口量提高近70%，因市场对中国开发的低成本汽车需求旺盛。通用汽车是在中国按销量计最大的外国汽车制造企业。

通用汽车计划今年将中国生产的汽车最多出口13万辆，高于2012年出口的7.7万辆，受其他新兴市场对通用汽车旗下品牌雪佛兰赛欧(Chevrolet Sail)的需求提振。

“通用汽车的主要理念是在哪儿生产，在哪儿销售。当通用汽车旗下一特定款汽车在当地没有制造能力时，我们认为有必要出口产品以满足全球市场需求，”苏瑞博在电子邮件中对路透表示。

赛欧是通用汽车与上汽集团(600104.SS)共同研发的，2010年1月甫一推出立即成为热销产品。这是在中国生产第一款售价低于六万元人民币(合9,800美元)的外国品牌汽车。

苏瑞博称，赛欧亦帮助通用汽车在南美和其他新兴市场与日本、韩国和其他品牌展开竞争。去年赛欧在通用汽车从中国的出口中占80%的份额。苏瑞博还是中国、印度和东盟首席地区运营官。

为了满足海外不断增加的需求，通用汽车使用其与上汽集团合资企业供应的汽车配件，在哥伦比亚、厄瓜多尔和印度组装赛欧。

据IHS Automotive资深分析师Namrita Chow称，今年前四个月，通用汽车向海外出口了33,623辆汽车，超过吉利控股集团(0175.HK)，成为继奇瑞之后中国第二大汽车出口企业。

大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)(VOWG_p.DE)一位中国发言人表示，该公司未计画短期内从中国工厂出口。大众汽车是通用汽车在中国最强有力的竞争对手。

分析师称，通用汽车用在中国生产的汽车涉足新兴市场的优异能力，肇因于其在中国对研发进行了大量投资。

“过去数年来通用汽车对在中国的研发进行了大量投资，”咨询机构LMCAutomotive北亚董事John Zeng表示，并称通用汽车与上汽集团1997年以来建立的研究及工程合资企业亦在为别克(Buick)提供设计。(完)

(编译 于春红; 审校 张明钧)

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