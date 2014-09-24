通用汽车预计今年在华销量将再次达到300万辆--中国区总裁

穆迪料香港地产商2017-18年盈利和信用质素保持稳健
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透上海9月24日 - 美国通用汽车(GM.N)中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)周三表示，预计2014年通用汽车在中国的销量将连续第二年达到300万辆。
钱惠康是在上海的一次媒体活动上发表上述言论的。
今年头八个月，通用汽车在中国售出226万辆汽车，较上年同期增长11.1%。
该公司此前曾表示，预计今年在中国的销量增长8-10%，大体与中国汽车市场整体的增长率一致。
通用汽车在中国出售的汽车品牌包括雪佛兰(Chevrolet)、别克(Buick)和凯迪拉克(Cadillac)，该公司在中国的国际竞争对手包括德国大众汽车(VOWG_p.DE)和日本丰田汽车(7203.T)。(完)
(编译 李春喜 审校 王兴亚)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港4月24日 - 评级机构穆迪周一表示，香港房地产发展商2017-18财政年度的盈利和信用质素将比2016年稳定，因写字楼租金收入强劲，抵销了零售商场租金下滑的影响。
路透4月24日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间16:13时，1港元=0.88528人民币)
路透北京4月24日 - 中国钢铁工业协会常务副会长顾建国周一称，钢铁产能过剩的基本面没有完全改变，也没有从根本上走出困境；全行业要坚定不移地去产能、去杠杆，努力维护好行业稳定运行。