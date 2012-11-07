通用汽车或将磨平凯迪拉克棱角 迎合中国买家偏好

欧央行执委称特朗普的简单言论忽略了事情背后的复杂性
路透伦敦2月23日 - 欧洲央行(ECB)执委兼首席经济学家普雷特周四表示，美国总统特朗普过分简单的言论对全球的社会和金融体系都构成危险，因为这些言论忽略了事情背后的复杂性。
路透北京/底特律11月6日电（记者 Fang Yan/Ben Klayman/Hui Li）---42岁的陈东（音译）在北京从事手机批发，很喜欢好莱坞电影和芝加哥公牛队，把女儿也送到了美国的大学读书。
他本想买辆美国车，不过最终选择了黑色的奥迪A6，放弃了凯迪拉克。这凸显出通用汽车(GM.N)在中国推广凯迪拉克所面临的挑战。
“凯迪拉克SLS也是考虑对象之一，但是我们觉得外观太棱角分明了。凯迪拉克的（外部）线条不流畅，”他说道。他也到访过宝马(BMWG.DE)、沃尔沃和英菲尼迪的展示店。
分析师和凯迪拉克自己的市场人员都表示，很多中国买家对凯迪拉克的感觉和陈东一样：棱角分明，边缘褶皱，角线凌厉。
通用汽车现在似乎准备好改变凯迪拉克棱角分明的外观，以吸引更多中国买家。
通用汽车首席执行官艾克森（Dan Akerson）希望，到2015年或2016年凯迪拉克在中国的销量达到美国的水平。
“成功的全球性汽车企业必须拥有一个全球性高端主打品牌……在世界范围内以及在中国领先，”艾克森今年早些时候在北京车展上表示。
吉林大学付黎明教授指出，中国买家反感凯迪拉克设计的部分原因是文化上的，青睐线条更为平滑汽车的心理源於“中庸”文化。
通用汽车自己也得出了类似的结论。凯迪拉克中国市场营销部部长陈威旭表示，该公司的研究发现，一些中国买家放弃凯迪拉克的原因是设计过於“前卫”和“大胆”，通用汽车正在改变凯迪拉克的设计。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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