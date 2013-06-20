通用汽车希望到2020年占有中国豪车市场10%份额

路透上海6月19日 - 通用汽车(GM.N)周三称，希望到2020年占领中国豪华车市场10%的份额，为目前市场份额的四倍。通用汽车推出新的凯迪拉克车型，并扩展其在中国这一全球最大汽车市场的分销网络。

通用汽车中国公司总裁苏瑞博（Bob Socia）在上海凯迪拉克新工厂奠基仪式前与记者进行圆桌会议时分享了凯迪拉克的中国增长目标。

“我们不只在一线和二线城市扩张……三线甚至四线城市也可能成为高增长区域，”苏瑞博说道。

去年，凯迪拉克在中国卖出30,010辆，而美国的销量为149,782辆。通用汽车的目标是到2020年在中国卖出约25万辆豪车。

通用汽车希望借力新版凯迪拉克SRX跨界车，以及今年在中国生产凯迪拉克XTS小轿车，在两年内将凯迪拉克在中国的销量提升至10万辆。

5月，凯迪拉克在中国的销量同比大幅增长74%，4月销量同比增幅接近100%。凯迪拉克成为通用汽车旗下品牌中在中国增长最快的一个。

通用汽车计划从现在到2016年，平均每年在中国推出超过10款新产品或升级产品。2012年，通用汽车及其合资企业在中国卖出了创纪录的280万辆车，同比增长11.3%。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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