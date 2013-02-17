通用汽车回购上海通用1%股权

齐星集团债务逾百亿 信达资产予西王集团50亿应对基金--一财
路透上海3月30日 - 中国国内媒体--第一财经日报周四报导，可能引发山东邹平区域风险的齐星集团，银行方面债务超过70亿元人民币，加上约40亿元左右的社会欠债，债务总规模逾百亿；对于与齐星事件相关的西王集团，一财网称，4月10日前中国信贷资产管理公司将为其批复10亿元流动资金、50亿元基金用于应对。
路透2月15日电 - 通用汽车(GM.N)去年9月以1.19亿美元购回其与上汽集团(600104.SS)合资公司上海通用的1%股权。通用汽车在2009年进入破产程序前出售上海通用1%股权。
通用汽车在周五提交美国证券交易委员会的文件中称，此次回购股权后，在上海通用的持股比例恢复至50%。
2009年申请破产前，通用以8,500万美元的价格向上汽出售了上海通用的1%股权。
通用汽车首席财务官丹·阿曼（Dan Ammann）周四对记者表示，通用已完成对上海通用1%股权的回购，并已于去年获得中国政府批准。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透北京3月29日 - 中国住房和城乡建设部周三称，要求各地重点整治房地产开发企业和中介机构垄断房源、操纵市场价格等违法违规行为，并配合金融主管部门继续严查“首付贷”和其他资金违规进入房地产市场的行为，并通报了30家违规房企。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。