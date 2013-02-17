通用汽车回购上海通用1%股权

路透2月15日电 - 通用汽车(GM.N)去年9月以1.19亿美元购回其与上汽集团(600104.SS)合资公司上海通用的1%股权。通用汽车在2009年进入破产程序前出售上海通用1%股权。

通用汽车在周五提交美国证券交易委员会的文件中称，此次回购股权后，在上海通用的持股比例恢复至50%。

2009年申请破产前，通用以8,500万美元的价格向上汽出售了上海通用的1%股权。

通用汽车首席财务官丹·阿曼（Dan Ammann）周四对记者表示，通用已完成对上海通用1%股权的回购，并已于去年获得中国政府批准。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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