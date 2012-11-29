上汽通用五菱将投资66亿于重庆建厂

卡塔尔投资局上周五减持农行H股 涉资1.26亿港元--联交所资料
路透香港3月2日 - 香港联交所资料披露显示，卡塔尔主权基金--卡塔尔投资局上周五在场内减持3,500万股中国农业银行H股，涉资近1.26亿港元。
路透11月28日电（记者 Ben Klayman）---美国通用汽车(GM.N)及其中国合资夥伴上汽集团(600104.SS)、五菱汽车(0305.HK)周三称，计划投资66亿元在重庆市新建汽车组装厂。
该厂将於明年初动工，目前尚有待获得政府批准。一期计划2015年投产。
该厂设计年产能40万辆，但各方并未透露将生产何种车型。通用汽车发言人表示，该厂还将建成年产40万台发动机的产能。
“这是个数字游戏。他们做得很好，市场继续增长，汽车拥有率仍然很低，人均GDP继续上升，中国西部是未来可以寄望很多行动的地方。”J.D. Power and Associates高级副总裁John Humphrey说道。
“在西部建厂并立足，进军二三四线城市，对他们来说是非常明智的选择。”
上汽通用五菱计划在2015年底以前形成每年200万辆的产能。通用汽车每年都在中国投资10亿美元。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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