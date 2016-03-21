GM高管预计中国汽车市场在2020年之前每年将增长3-5%

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透北京3月21日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)周一称，预计中国汽车市场在2020年之前每年将增长3-5%。
钱惠康在北京的一场记者会上称，运动型车(运动休旅车，SUV)和豪华车将是未来中国的热点领域，该公司整体中国市场增长有40%来自SUV和多功能用车(MPV)。
钱惠康称，通用未来五年将推出60款新款或改版车型，届时将有超过10种新款绿色能源汽车在中国上市。
今年中国整体汽车销售料增长6%，去年为增长4.7%，2014年增长了6.9%。
2015年年中时，中国汽车销售增长陷入停滞，因经济增长放缓且股市暴跌，不过政府10月开始对小排量车实施减税措施，令汽车销售年底时出现反弹。
分析师称，中国车市进入一段前所未有的不确定性阶段，因经济增速放缓至25年来最慢。(完)
(编译 王丽鑫/李春喜; 审校 戴素萍/张若琪)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
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