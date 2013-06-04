美国个股：通用汽车提高中国产汽车出口量，以满足其他新兴市场需求

欧洲股市：收平，德国药厂Stada获慷慨收购报价后股价暴涨
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透北京6月3日 - 通用汽车 中国公司总裁苏瑞博(Bob Socia)表示，该公司希望今年将其在中国生产的汽车出口量提高近70%，因市场对中国开发的低成本汽车需求旺盛。通用汽车是在中国按销量计最大的外国汽车制造企业。
通用汽车计划今年将中国生产的汽车最多出口13万辆，高于2012年出口的7.7万辆，受其他新兴市场对通用汽车旗下品牌雪佛兰赛欧(Chevrolet Sail)的需求提振。
“通用汽车的主要理念是在哪儿生产，在哪儿销售。当通用汽车旗下一特定款汽车在当地没有制造能力时，我们认为有必要出口产品以满足全球市场需求，”苏瑞博在电子邮件中对路透表示。
赛欧是通用汽车与上汽集团 共同研发的，2010年1月甫一推出立即成为热销产品。这是在中国生产第一款售价低于六万元人民币(合9,800美元)的外国品牌汽车。
苏瑞博称，赛欧亦帮助通用汽车在南美和其他新兴市场与日本、韩国和其他品牌展开竞争。去年赛欧在通用汽车从中国的出口中占80%的份额。苏瑞博还是中国、印度和东盟首席地区运营官。
为了满足海外不断增加的需求，通用汽车使用其与上汽集团合资企业供应的汽车配件，在哥伦比亚、厄瓜多尔和印度组装赛欧。
据IHS Automotive资深分析师Namrita Chow称，今年前四个月，通用汽车向海外出口了33,623辆汽车，超过吉利控股集团 ，成为继奇瑞之后中国第二大汽车出口企业。
大众汽车(福斯汽车, Volkswagen) 一位中国发言人表示，该公司未计画短期内从中国工厂出口。大众汽车是通用汽车在中国最强有力的竞争对手。
分析师称，通用汽车用在中国生产的汽车涉足新兴市场的优异能力，肇因于其在中国对研发进行了大量投资。
“过去数年来通用汽车对在中国的研发进行了大量投资，”咨询机构LMC Automotive北亚董事John Zeng表示，并称通用汽车与上汽集团1997年以来建立的研究及工程合资企业亦在为别克(Buick)提供设计。(完)
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。
路透伦敦4月10日 - 期锌周一触及三个月低位，期铜也下跌，因供应 忧虑缓解和中国等主要金属消费国需求仍然疲弱。 根据德国商业银行援引安泰科的一份报告称，锌精矿供应短缺的情况 正在缓和。 锌价在2月中触及2,980.50美元峰值，因担心去年多家矿场关闭将导 致供应严重短缺。 “冶炼厂显然可以提供足够供应，只要他们准备支付被要求的价格， ”德国商业银行在报告中说。 “从全球的角度来看，锌供应自9月以来已回升。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收低2.7%，报2,618美元， 为1月6日来最低水准。市场承压的原因，也因为中国钢铁价格疲弱，以及 秘鲁两处遭洪涝的矿场准备重新开工。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 下跌1.5%，收报每吨5,747 美元，在上日小跌后扩大跌幅，跌破了切入位在5,800美元的100日移动均 线的支撑位。 今年稍早供应暂停的全球两大铜矿恢复出货以来，铜价下跌。 “供应干扰造成了短期影响，但没有造成供应
路透4月10日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 292.7 63 279.8 50 * 5月 267.8 24 262.3 26 * 6月 256.4 114 249.6 55 * 7月 249.2 379 243.1 105 * 8月 243.5 875 236.4 565 * 9月 239.4 3863 231.8 2273 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编