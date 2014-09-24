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亚洲 | 2014年 9月 24日 星期三 11:01 BJT

美国个股：通用汽车预计今年在华销量将再次达到300万辆--中国区总裁

路透上海9月24日 - 美国通用汽车 中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)周三表示，预计2014年通用汽车在中国的销量将连续第二年达到300万辆。

钱惠康是在上海的一次媒体活动上发表上述言论的。

今年头八个月，通用汽车在中国售出226万辆汽车，较上年同期增长11.1%。

该公司此前曾表示，预计今年在中国的销量增长8-10%，大体与中国汽车市场整体的增长率一致。

通用汽车在中国出售的汽车品牌包括雪佛兰(Chevrolet)、别克(Buick)和凯迪拉克(Cadillac)，该公司在中国的国际竞争对手包括德国大众汽车 和日本丰田汽车 。(完)

(编译 李春喜 审校 王兴亚)
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