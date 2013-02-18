通用汽车回购上海通用1%股权

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透2月15日电 - 通用汽车 去年9月以1.19亿美元购回其与上汽集团 合资公司上海通用的1%股权。通用汽车在2009年进入破产程序前出售上海通用1%股权。
通用汽车在周五提交美国证券交易委员会的文件中称，此次回购股权后，在上海通用的持股比例恢复至50%。
2009年申请破产前，通用以8,500万美元的价格向上汽出售了上海通用的1%股权。
通用汽车首席财务官丹·阿曼（Dan Ammann）周四对记者表示，通用已完成对上海通用1%股权的回购，并已于去年获得中国政府批准。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。