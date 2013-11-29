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职场管理 | 2013年 11月 29日 星期五 17:33 BJT

通用汽车任命钱惠康为中国公司总裁

路透上海11月29日 - 通用汽车(GM.N) 周五宣布通用汽车中国公司现任总裁苏瑞博（BobSocia）将于2014年1月1日退休，总裁一职将由钱惠康（Matt Tsien）接任。

通用的声明中称，钱惠康目前任通用汽车中国及联合国际运营部产品规划、项目管理和中国战略联盟副总裁，将接任中国公司总裁职位掌管中国业务。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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