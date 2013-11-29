通用汽车任命钱惠康为中国公司总裁

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角

路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。