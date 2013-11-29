通用汽车任命钱惠康为中国公司总裁

独家：汇丰计划2017年在华增聘1000名员工 其中多数在珠三角
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透上海11月29日 - 通用汽车(GM.N) 周五宣布通用汽车中国公司现任总裁苏瑞博（BobSocia）将于2014年1月1日退休，总裁一职将由钱惠康（Matt Tsien）接任。
通用的声明中称，钱惠康目前任通用汽车中国及联合国际运营部产品规划、项目管理和中国战略联盟副总裁，将接任中国公司总裁职位掌管中国业务。
编译：王琛 发稿：王燕焜
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路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。
路透伦敦3月23日 - 人力资源谘询公司XpertHR周四公布的一项调查结果表示，多数英国企业今年将要给予雇员的薪资并不比2016年更加优渥，这预示通胀升高将在未来几个月进一步拉低英国人的生活水平。
路透首尔3月22日 - 韩国周三宣布促进年轻人就业的最新举措，这些政策旨在消除迟付工资及工作中的不公平现象。政府希望能藉此对那些难以找到稳定工作的年轻人有所帮助。