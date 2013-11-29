通用汽车任命钱惠康为中国公司总裁

马来西亚期市：棕榈油期货跌至六个月最低，因产出增长且豆油表现低迷
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月29日 - 通用汽车 周五宣布通用汽车中国公司现任总裁苏瑞博（Bob Socia）将于2014年1月1日退休，总裁一职将由钱惠康（Matt Tsien）接任。
通用的声明中称，钱惠康目前任通用汽车中国及联合国际运营部产品规划、项目管理和中国战略联盟副总裁，将接任中国公司总裁职位掌管中国业务。(完)
编译：王琛 发稿：王燕焜
路透吉隆坡4月12日 - 马来西亚棕榈油期货周三下跌，跌至六个月最低，追随隔夜芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势，另一个原因是对于棕榈油产出上升的担忧。
路透北京4月12日 - 针对有关为应对朝鲜(北韩)发生紧急事态，中国军方向中朝边境增派了15万名士兵的媒体报导，中国国防部周三表示，该报导纯属捏造。
路透北京4月12日 - 根据路透对60位经济学家的数据观测显示，预计中国一季度GDP增幅为6.8%，与去年四季度持平，得益于政府基础建设支出仍保持强劲的支撑，一定程度上弥补了房地产市场低迷的影响。