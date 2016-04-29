通用汽车中国公司总裁称在华豪车和电动汽车增长强劲

路透底特律4月28日 （记者 Paul Lienert） - 通用汽车中国公司总裁钱惠康（Matt Tsien）周四称，中国消费者对豪车品牌的持续青睐可能帮助中国在未来五到十年成为凯迪拉克在全球的最大市场。

据钱惠康，通用正在中国制造多款凯迪拉克车型，包括新近引入的凯迪拉克XT5跨界车，这样相比福特汽车(F.N)的林肯等一些进口竞争品牌，通用对这些车型的定价将更具主动性。

中国已经是通用旗下别克品牌的全球最大市场；别克在华销量目前占通用全球销量的37%。钱惠康称，去年通用在华市占率为14.9%，这个比例应可持稳或略有增长，因整体市场销量到2020年将攀升至约3,000万辆。

钱惠康称，尽管行业增长下滑至每年3-5%，但豪华汽车和跨界车每年有两位数增长，并称中国政府也在推动对“新能源”汽车进行更多投资。

钱惠康称，通用与当地合作伙伴上汽集团(600104.SS)计划到2020年在中国推出逾10款新电动汽车，包括插电式混合动力车和纯电动汽车。钱惠康称，这些车型将通过雪佛兰、凯迪拉克和宝骏品牌销售。

被问及中国是否可能超越美国成为雪佛兰Bolt电动汽车的更大市场，钱惠康称，“中国可能是电动汽车的更大市场。”

通用中国将于今年晚些时候开始生产插电式混合动力版凯迪拉克CT6，并将出口给美国经销商。（完）