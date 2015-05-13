上海通用汽车三大品牌40款车型价格全面下调

路透底特律5月12日 - 上海通用汽车在网站发布公告宣布，对别克、雪佛兰和凯迪拉克三大品牌旗下11个主力产品系列共计40款车型的全国市场零售指导价进行全面调整。

上海通用汽车是通用汽车(GM.N)与上汽集团(600104.SS)的合资公司。

根据公告，下调幅度最高达到5.39万元。

上海通用汽车上月销量下滑0.4%，其中五菱、别克、雪佛兰品牌销量分别下降5.1%、8.5%和5.6%。（完）

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