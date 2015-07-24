专访：通用汽车CEO敦促通过节本等措施达成中国市场利润率目标

路透7月23日 - 通用汽车(GM.N)在公布6月在中国市场汽车销量下滑的消息后，股价受到冲击，这反映出投资者担心，该公司恐将放弃中国业务实现高利润率的承诺。

但是，在中国市场今年初刚刚显露走软苗头时，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)便敦促中国区管理层想办法，在汽车价格不断下降以及经济增长疲弱的情况下，争取仍能达到9-10%的利润率目标。

“我们做出了承诺，并设定了目标，”博拉周四在接受采访时表示，“我们如何通过其他办法来实现呢？”

她表示，解决方案包括削减用于通用汽车中国车型的原材料成本，以及与中方合作伙伴增加更高端的运动型多功能车(SUV)的产量等。

通用汽车在破产重组之前，往往在市场放缓之际丢弃激进的获利目标。而现在，博拉表示，通用汽车管理层要采取不同的做法。

“市场放缓不应是改变目标的借口，而是要找寻实现目标的新办法。”

通用汽车首席财务官Chuck Stevens周四也表达出同样的观点，他告诉记者和员工，在削减成本方面“我们有很多的杠杆可用”。他并称，长期而言，中国市场汽车年销量将增至3,500万辆，当前销量在2,000万辆左右。(完)

(编译 刘秀红；审校 徐文焰)

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