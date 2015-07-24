专访：通用汽车CEO敦促通过节本等措施达成中国市场利润率目标

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透7月23日 - 通用汽车(GM.N)在公布6月在中国市场汽车销量下滑的消息后，股价受到冲击，这反映出投资者担心，该公司恐将放弃中国业务实现高利润率的承诺。
但是，在中国市场今年初刚刚显露走软苗头时，通用汽车首席执行官博拉(Mary Barra)便敦促中国区管理层想办法，在汽车价格不断下降以及经济增长疲弱的情况下，争取仍能达到9-10%的利润率目标。
“我们做出了承诺，并设定了目标，”博拉周四在接受采访时表示，“我们如何通过其他办法来实现呢？”
她表示，解决方案包括削减用于通用汽车中国车型的原材料成本，以及与中方合作伙伴增加更高端的运动型多功能车(SUV)的产量等。
通用汽车在破产重组之前，往往在市场放缓之际丢弃激进的获利目标。而现在，博拉表示，通用汽车管理层要采取不同的做法。
“市场放缓不应是改变目标的借口，而是要找寻实现目标的新办法。”
通用汽车首席财务官Chuck Stevens周四也表达出同样的观点，他告诉记者和员工，在削减成本方面“我们有很多的杠杆可用”。他并称，长期而言，中国市场汽车年销量将增至3,500万辆，当前销量在2,000万辆左右。(完)
(编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。