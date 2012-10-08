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中国财经 | 2012年 10月 8日 星期一 15:51 BJT

通用汽车9月在华销量同比增1.7%

路透北京10月8日电---美国通用汽车(GM.N)周一表示,9月中国销量同比增长1.7%,达244,266辆.

通用新闻稿表示,中国1-9月汽车销量为208万辆,较上年同期增长10%.

通用在中国的合作夥伴有中国一汽和上汽集团(600104.SS).(完)

--编译 张若琪;审校 戴素萍

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