通用汽车称7月在华销售同比增12.7%

路透上海8月6日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)周三表示，该公司及其中国合资企业7月在中国售出249,734辆汽车，较上年同期增长12.7%。

6月销量同比增幅为9.1%，5月为9.2%。

该公司1-7月共销售198万辆汽车，较上年同期增长10.7%。

通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)在4月的北京车展上表示，该公司计划2014-2017年在华投资120亿美元，再建五家工厂以扩大产能。

通用汽车在中国与一汽集团和上汽集团(600104.SS)合作生产汽车。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

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