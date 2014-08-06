通用汽车称7月在华销售同比增12.7%

3月香港净流入内地黄金量按月激增1.33倍 为10个月以来最多
路透香港4月25日 - 香港政府统计处周二数据显示，今年3月自香港流入中国内地的黄金量，按月激增1.33倍，连续两个月回升，且为10个月以来最多。
路透上海8月6日 - 美国通用汽车(General Motors)(GM.N)周三表示，该公司及其中国合资企业7月在中国售出249,734辆汽车，较上年同期增长12.7%。
6月销量同比增幅为9.1%，5月为9.2%。
该公司1-7月共销售198万辆汽车，较上年同期增长10.7%。
通用汽车中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)在4月的北京车展上表示，该公司计划2014-2017年在华投资120亿美元，再建五家工厂以扩大产能。
通用汽车在中国与一汽集团和上汽集团(600104.SS)合作生产汽车。(完)
(编译 朱晓军；审校 张涛)
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