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亚洲 | 2013年 6月 5日 星期三 13:22 BJT

美国个股：通用汽车5月在中国汽车销量较上年同期增长9.4%

路透北京6月5日 - 通用汽车 周三表示，该公司及其中国合资公司5月在中国共售出252,942辆汽车，较上年同期增长9.4%。

4月销售量同比增幅为15.3%。

通用汽车在中国的合资伙伴包括一汽集团和上海汽车集团股份 。(完)

(编译 李春喜 审校 石冠兰)
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