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亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 15:27 BJT

美国个股：通用汽车称1月在华汽车销量同比下滑2.4%

路透上海2月6日 - 通用汽车(General Motors) 周五称，该公司及其中国合资企业1月在中国销售339,781辆汽车，较上年同期下降2.4%。

12月和11月则分别同比增长31.9%和5.3%。通用汽车2014年在华销量成长12%。

通用称，计划在2014-2017年在中国投资120亿美元，并建设更多工厂，以提高生产能力。

通用汽车与中国一汽集团 和上汽集团 有合资企业，合作生产汽车。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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