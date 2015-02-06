美国个股：通用汽车称1月在华汽车销量同比下滑2.4%

标题新闻：俄罗斯4月核心通胀从上月4.5%降至纪录低位4.1%，总体通胀从4.3%降至4.1%-俄统计局
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路透上海2月6日 - 通用汽车(General Motors) 周五称，该公司及其中国合资企业1月在中国销售339,781辆汽车，较上年同期下降2.4%。
12月和11月则分别同比增长31.9%和5.3%。通用汽车2014年在华销量成长12%。
通用称，计划在2014-2017年在中国投资120亿美元，并建设更多工厂，以提高生产能力。
通用汽车与中国一汽集团 和上汽集团 有合资企业，合作生产汽车。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
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路透5月5日 - 对冲基金Greenlight Capital与通用汽车之间的争斗升级，前者周四公布了一些提交给信用评级机构的文件，称通用汽车不当改动这些文件，以瓦解其提出的将通用股票分为两类的提议。
路透5月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶运费上升未能抵消巴拿马型和小型船舶运费下跌的影响。