《焦点》中国消费者青睐家庭车，通用汽车调整销售策略

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海/底特律7月17日(记者 Samuel Shen/Ben Klayman) - 中国消费者对大型家庭车的需求迅速增长，而随着中国放宽独生子女政策，这样的趋势可能会进一步加强。通用汽车 正因此调整策略，重新设计销售网络，以推动旗下宝骏品牌家庭车的销售。

今年上半年，中国家庭型多用途车（MPV）的销量激增55%，而整体汽车市场增幅仅为8.4%。

通用调整策略，也是由于在中国农村地区和小城市汽车市场的竞争加剧，在这些地区消费者青睐低价位车型。

上汽通用五菱股份有限公司即将离任的执行副总经理白雷蒙（Ray Bierzynski）指出，总的来说，随着中国居民收入增加、独生子女政策放宽，汽车发展趋势将朝着更精致、更多用途、更适合家庭的方向发展，这也是通用期望的发展方向。白雷蒙将在7月底退休。

为加强市场地位，通用和上汽开始合并两个主攻中国市场的品牌销售渠道。

**双品牌销售**

这两个品牌是已有30年历史的品牌“五菱”，以及近几年创立的品牌“宝骏”。通用汽车希望有一定数量的“双品牌门店”，即这两个品牌在同一门店出售。

通用此举是为了应对日产 、大众 、本田 和丰田 等类似品牌的竞争。日产推出“启辰”品牌，售价最低42,800元。

当然，这也与消费者偏好的改变有关。中国消费者现在青睐更适合家庭用途的MPV，而非基本款小货车。

上汽通用五菱2002年挂牌成立以来，旗下的“五菱”品牌表现不俗。“五菱”去年销量达到148万辆，同比增长11。

上汽通用五菱约四年前创建“宝骏”品牌，但近月该品牌销售增长放缓，因缺乏家庭型车款。今年上半年宝骏销量37,880辆，同比下滑16%。

为帮助该品牌重获动能，上汽通用五菱一年前决定允许30家宝骏零售店出售“五菱“品牌MPV“宏光S”，这款车起价61,800元。

今年4月，公司还允许一些五菱门店出售宝骏掀背车“610”。此外，上汽通用五菱还计划允许五菱门店销售宝骏另一款车型“730”，这是一款七座家庭车，预计今年8月上市。

通用汽车中国总裁钱惠康（Matt Tsien）表示，上汽通用五菱正尝试采用双品牌经销商模式，因宝骏扩张速度未及预期。目前宝骏有480家门店。

白雷蒙也指出，中国农村汽车市场竞争加剧，是促使该公司充分利用五菱广阔市场覆盖面的原因之一。

上汽通用五菱在中国有超过2,000家门店，其中约1,500家在所谓的四五六线城市。

通用目前还未计划将宝骏与五菱品牌的分销渠道完全合并，但白雷蒙称，上汽通用五菱计划逐步增加双品牌门店的数量。

钱惠康对路透表示，未来重点将放在双品牌经销。（完）