通用汽车在华试验中心竣工

中国保监会给予前海人寿董事长姚振华撤职并禁入保险业10年处罚
路透北京2月24日 - 中国保监会周五表示，因前海人寿存在编制提供虚假材料、违规运用保险资金等问题，依法对前海人寿及相关责任人进行了行政处罚，其中对前海人寿董事长姚振华给予撤销任职资格并禁入保险业10年的处罚。
路透底特律9月21日电(记者 Ben Klayman)---通用汽车(GM.N)在华一家大型车辆试验中心周六竣工。这是该公司旨在保持其在中国领先市场份额的努力之一。
通用及其包括上汽(600104.SS)在内的合资夥伴投资约2.525亿美元打造据称是中国最大的汽车试验中心。
通用汽车中国公司总裁甘文维(Kevin Wale)周六在接受路透电话采访时表示：“我们的产量未来将大幅增加，为了赢得市场，你必须生产更多产品，且要比其他竞争对手生产得更快更好。”
“如果你希望像我们一样成为中国的一个大型汽车厂商，这样的投资是必要的。”
通用每年在中国的投资额约为10亿美元。
这座占地面积为5.60平方公里的研发试验中心位於安徽省广德县境内，可提供100多个就业岗位。通用去年在华市场份额为14%。
甘文维表示，通用之前使用其他厂商或政府的试验中心，或将车辆运至韩国、美国等地进行试验。
“你可以使用世界其他国家的试验中心，但你必须将车辆运过去，这既浪费时间，也浪费金钱。如果自己拥有世界级的试验中心，你将生产出更好的车辆，并将节省大量的研发时间。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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