通用汽车在华试验中心竣工

路透底特律9月21日电(记者 Ben Klayman)---通用汽车(GM.N)在华一家大型车辆试验中心周六竣工。这是该公司旨在保持其在中国领先市场份额的努力之一。

通用及其包括上汽(600104.SS)在内的合资夥伴投资约2.525亿美元打造据称是中国最大的汽车试验中心。

通用汽车中国公司总裁甘文维(Kevin Wale)周六在接受路透电话采访时表示：“我们的产量未来将大幅增加，为了赢得市场，你必须生产更多产品，且要比其他竞争对手生产得更快更好。”

“如果你希望像我们一样成为中国的一个大型汽车厂商，这样的投资是必要的。”

通用每年在中国的投资额约为10亿美元。

这座占地面积为5.60平方公里的研发试验中心位於安徽省广德县境内，可提供100多个就业岗位。通用去年在华市场份额为14%。

甘文维表示，通用之前使用其他厂商或政府的试验中心，或将车辆运至韩国、美国等地进行试验。

“你可以使用世界其他国家的试验中心，但你必须将车辆运过去，这既浪费时间，也浪费金钱。如果自己拥有世界级的试验中心，你将生产出更好的车辆，并将节省大量的研发时间。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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