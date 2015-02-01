独家：通用汽车和中国上汽将联合进军印尼市场

路透北京1月31日 - 通用汽车(GM.N)和中国上汽集团(600104.SS)将很快宣布联合进军印尼市场，用旗下经济实惠的五菱品牌在东南亚最大的市场建立据点，然后再打开该地区其他市场的局面。

据两位知情消息人士，他们已经在雅加达郊区的工业区购买了一处地产，预计将在几天内公布详细情况。通用中国区总裁钱惠康(Matt Tsien)称之为在具有2.4亿人口国家的一项重要合资企业。

在周五晚些时候的一份报导中，印尼工业部官员对安塔拉国家通讯社(Antara)表示，通用汽车和上汽将在印尼总计投资7亿美元设立公司，在印尼生产和销售五菱汽车。

通用汽车和上汽计划2015年8月开始建设五菱汽车装配厂，拟在2017年开始生产。该工厂年产能为15万辆汽车。据安塔拉通讯社，报导公布前，通用汽车和上汽官员代表团周五曾到访工业部。

通用汽车驻上海发言人表示，她不能证实该报导中的细节。

对于通用来说，印尼将是其在亚洲的中国以外第二大市场。之前通用与上汽已经打进印度市场，他们在印度合作销售五菱小型多功能货车。

业内观察人士认为，两家公司的合伙关系近几年日渐冻结，但在印尼的合作意味着关系出现解冻。

通用汽车称，上汽-通用-五菱将在印尼合资公司持股80%，上汽将单独持有剩余股份。

通用在上汽-通用-五菱持股44%，上汽持股51.1%，五菱持股5.9%，因此通用实际在印尼合资公司持股35%。

该合资公司将生产和销售低价微型厢式货车，售价可能略低于30,000元人民币(4,800美元)。(完)

(编译 李爽 审校 白云)

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