通用汽车将在明年年中在美国推出首款产自中国的车型

路透底特律12月4日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)周五表示，到明年夏季，别克小型运动型车(运动休旅车，SUV)昂科威(Envision)将成为首款在美国上市的进口自中国的车型。

路透8月时报导，2016年之后，在美国销售的别克品牌汽车可能大多数从中国和欧洲进口。

推出昂科威后，别克在美国市场的跨界休旅车将达到三款。11月份，跨界休旅车占美国汽车销售量的40%，是汽车行业增长最快的领域。

昂科威的品质介于昂科雷(Enclave)和昂科拉(Encore)之间。

周五稍早，Automotive News报导了明年夏季通用汽车将在美国出售产自中国的昂科威的消息。

虽然昂科威由中国烟台的一个工厂生产，但通用汽车周五发布的声明强调，昂科威的“设计和测试都将在密歇根完成。”

今年1-11月，通用汽车报告称在中国售出127,085辆昂科威。

昂科雷和昂科拉1-11月在美国的销售总量较上年同期增加16%至117,200辆。别克三款轿车的销量较上年同期下滑21%。(完)