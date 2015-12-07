通用汽车将在明年年中在美国推出首款产自中国的车型

欧洲央行执委科尔称超宽松政策不是永久计划 但现在讨论缩减还太早
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透底特律12月4日 - 通用汽车(General Motors) (GM.N)周五表示，到明年夏季，别克小型运动型车(运动休旅车，SUV)昂科威(Envision)将成为首款在美国上市的进口自中国的车型。
路透8月时报导，2016年之后，在美国销售的别克品牌汽车可能大多数从中国和欧洲进口。
推出昂科威后，别克在美国市场的跨界休旅车将达到三款。11月份，跨界休旅车占美国汽车销售量的40%，是汽车行业增长最快的领域。
昂科威的品质介于昂科雷(Enclave)和昂科拉(Encore)之间。
周五稍早，Automotive News报导了明年夏季通用汽车将在美国出售产自中国的昂科威的消息。
虽然昂科威由中国烟台的一个工厂生产，但通用汽车周五发布的声明强调，昂科威的“设计和测试都将在密歇根完成。”
今年1-11月，通用汽车报告称在中国售出127,085辆昂科威。
昂科雷和昂科拉1-11月在美国的销售总量较上年同期增加16%至117,200辆。别克三款轿车的销量较上年同期下滑21%。(完)
(编译 杜明霞；审校 王颖)
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