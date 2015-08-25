通用中国合资公司将斥资4.7亿美元建新厂 生产新能源汽车

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透北京8月24日 - 美国通用汽车(GM.N)在中国合资公司的发言人周一表示，将投资30亿元人民币(4.7亿美元)建设一座新厂，生产环保汽车。
这名发言人在电邮中称，该厂年产能将为20万辆“新能源汽车”，即电动或主要以电力驱动的汽车。邮件中没有透露工厂何时完工。
由上汽集团(600104.SS)、五菱汽车(0305.HK)与通用汽车建立的三方合资公司--上汽通用五菱上周五已于广西开始建设这家新厂。(完)
(编译 徐文焰；审校 白云)
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路透香港5月10日 - 香港证监会周三称，对昌盛证券有限公司作出谴责及罚款350万港元，因其违反《操守准则》及《管理、监督及内部监控指引》，事件涉及有职员挪用客户资产。
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