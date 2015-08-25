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中国财经 | 2015年 8月 25日 星期二 10:51 BJT

通用中国合资公司将斥资4.7亿美元建新厂 生产新能源汽车

路透北京8月24日 - 美国通用汽车(GM.N)在中国合资公司的发言人周一表示，将投资30亿元人民币(4.7亿美元)建设一座新厂，生产环保汽车。

这名发言人在电邮中称，该厂年产能将为20万辆“新能源汽车”，即电动或主要以电力驱动的汽车。邮件中没有透露工厂何时完工。

由上汽集团(600104.SS)、五菱汽车(0305.HK)与通用汽车建立的三方合资公司--上汽通用五菱上周五已于广西开始建设这家新厂。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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