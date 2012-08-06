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中国财经 | 2012年 8月 6日 星期一 13:36 BJT

通用汽车7月中国销量增长15.1%

路透北京8月6日电---美国通用汽车(GM.N)周一表示,7月中国销量同比增长15.1%,达199,503辆.

通用新闻稿表示,中国1-7月汽车销量为162万辆,较上年同期增长11.7%.

通用在中国的合作夥伴有中国一汽和上汽集团(600104.SS).(完)

--编译 蔡美珍;审校 戴素萍

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