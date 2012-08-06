通用汽车7月中国销量增长15.1%

中国央行称维护金融稳定形势依然严峻 将密切关注反洗钱等领域风险新变化
路透北京2月17日 - 中国央行周五称，当前防控金融风险、维护金融稳定的形势依然严峻；将密切关注反洗钱、反逃税、反恐怖融资等领域相关风险的新变化、新动向和新情况，及时采取行动防范和化解各类风险。
路透北京8月6日电---美国通用汽车(GM.N)周一表示,7月中国销量同比增长15.1%,达199,503辆.
通用新闻稿表示,中国1-7月汽车销量为162万辆,较上年同期增长11.7%.
通用在中国的合作夥伴有中国一汽和上汽集团(600104.SS).(完)
--编译 蔡美珍;审校 戴素萍
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路透北京2月17日 - 中国证监会官方微博周五晚间称，当日核准12家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过55亿元人民币。
路透北京2月17日 - 中国证监会周五表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月。