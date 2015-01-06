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中国财经 | 2015年 1月 6日 星期二 14:18 BJT

通用汽车2014年在华销量创纪录高位 同比增长12%

路透上海1月6日 - 美国通用汽车(GM.N)周二公布，该公司及其在华合资公司2014年在中国卖出3,539,970辆汽车，创下纪录高位，较上年增长12%。

12月当月，通用汽车在华卖出357,375辆汽车，较上年同期增长31.9%。

10月和11月销售量同比分别增长3.2%和5.3%。

通用汽车表示，2014-2017年期间计划在华投资120亿美元，新建五家工厂以扩大产能。

通用汽车在中国的合资伙伴是中国一汽集团[SASACJ.UL]和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

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