通用汽车2014年在华销量创纪录高位 同比增长12%

新世界发展以逾40亿港元中标长沙湾商贸地 属预期上限
路透香港5月10日 - 香港政府周三宣布，一幅位于九龙长沙湾的商贸用地，由本地主要发展商--新世界发展以约40.29亿港元中标，为市场预期上限。这亦是该公司三个月内在同区投得的第二幅商贸用地。
路透上海1月6日 - 美国通用汽车(GM.N)周二公布，该公司及其在华合资公司2014年在中国卖出3,539,970辆汽车，创下纪录高位，较上年增长12%。
12月当月，通用汽车在华卖出357,375辆汽车，较上年同期增长31.9%。
10月和11月销售量同比分别增长3.2%和5.3%。
通用汽车表示，2014-2017年期间计划在华投资120亿美元，新建五家工厂以扩大产能。
通用汽车在中国的合资伙伴是中国一汽集团[SASACJ.UL]和上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
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