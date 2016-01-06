通用汽车去年在华销售361万辆汽车 同比增长5.2%

亚股和美元下跌 特朗普就职典礼前市场弥漫谨慎情绪
路透新加坡1月20日 - 谨慎情绪在周五主导金融市场，即便中国第四季经济成长数据好于预期，且美联储主席叶伦的政策立场不再那么强硬，也未能提振市况，因为美国候任总统特朗普的就职典礼举行在即。
路透北京1月6日 - 美国通用汽车(GM.N)周三公布，2015年该公司及其在华合资公司总共在中国售出361万辆汽车，较上年增长5.2%。
上月通用汽车卖出445,227辆汽车，较上年同期增长14%，追平11月的增长率。
自中国政府削减小排量汽车税赋以来，10月以来通用在华销量强劲反弹。该公司在华与上海汽车集团股份(600104.SS)和五菱汽车(0305.HK)等业者成立了合资公司。
分析师们称，减税政策将推动中国车市持续反弹，直至该政策2016年底到期，但会削弱中长期的增长。
2015年中国车市料增长3%，因中国经济增速创下25年来最慢，且股市大跌。中国汽车工业协会秘书长预测，2016年将增长5-7%。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
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路透慕尼黑1月19日 - 宝马汽车(BMW)新任采购主管Markus Duesmann接受德国法兰克福汇报采访时表示，计划在采购零部件方面扩大与戴姆勒的合作。
路透达沃斯1月19日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都对路透表示，全球石油库存至少必须再减少2.7亿桶，达到五年平均水准后，OPEC方能宣告油市恢复平衡。