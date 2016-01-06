通用汽车去年在华销售361万辆汽车 同比增长5.2%

路透北京1月6日 - 美国通用汽车(GM.N)周三公布，2015年该公司及其在华合资公司总共在中国售出361万辆汽车，较上年增长5.2%。

上月通用汽车卖出445,227辆汽车，较上年同期增长14%，追平11月的增长率。

自中国政府削减小排量汽车税赋以来，10月以来通用在华销量强劲反弹。该公司在华与上海汽车集团股份(600104.SS)和五菱汽车(0305.HK)等业者成立了合资公司。

分析师们称，减税政策将推动中国车市持续反弹，直至该政策2016年底到期，但会削弱中长期的增长。

2015年中国车市料增长3%，因中国经济增速创下25年来最慢，且股市大跌。中国汽车工业协会秘书长预测，2016年将增长5-7%。(完)